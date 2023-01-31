Медведев: Западу не хватает мужества признать провал антироссийских "адских" санкций

Странам Запада недостаёт мужества, чтобы признать провал санкций, направленных против РФ. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их "адские" санкции с треском провалились. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками", — написал он в телеграм-канале.

Медведев напомнил, что работает и параллельный импорт, благодаря которому в РФ есть те же самые западные бренды, но их владельцы не получают ничего. Он подчеркнул, что униженным европейцам в данный момент остаётся только терпеть и терять деньги. В то же время Москве стоит начать использовать западную интеллектуальную собственность без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения.

"Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre (на войне как на войне. — Прим. Лайфа)", — подытожил Медведев.