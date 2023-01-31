Игорь Николаев заявил о прекрасном самочувствии после сообщений об инфаркте
Певец Игорь Николаев Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народный артист Российской Федерации Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно, несмотря на слухи о госпитализации. До известного певца и композитора дозвонились наши коллеги с телеканала "360".
Кроме того, Николаев прокомментировал информацию о том, что медики диагностировали у него инфаркт.
"Чувствую себя прекрасно. А насчёт новостей — так вы же, медиа, их сами и создаёте", — заявил музыкант.
О том, что Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, скорую 63-летнему артисту вызвали сегодня ранним утром. Врачи диагностировали у звёздного пациента нестабильную стенокардию.