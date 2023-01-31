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31 января, 10:55

Игорь Николаев заявил о прекрасном самочувствии после сообщений об инфаркте

<p>Певец Игорь Николаев Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Игорь Николаев Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист Российской Федерации Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно, несмотря на слухи о госпитализации. До известного певца и композитора дозвонились наши коллеги с телеканала "360".

Кроме того, Николаев прокомментировал информацию о том, что медики диагностировали у него инфаркт.

"Чувствую себя прекрасно. А насчёт новостей — так вы же, медиа, их сами и создаёте", — заявил музыкант.

Игорь Николаев распух до невероятных размеров, и фанаты бьют тревогу

Игорь Николаев распух до невероятных размеров, и фанаты бьют тревогу

О том, что Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, скорую 63-летнему артисту вызвали сегодня ранним утром. Врачи диагностировали у звёздного пациента нестабильную стенокардию.

Марина Калегина

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