Игорь Николаев заявил о прекрасном самочувствии после сообщений об инфаркте

Народный артист Российской Федерации Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно, несмотря на слухи о госпитализации. До известного певца и композитора дозвонились наши коллеги с телеканала "360".

Кроме того, Николаев прокомментировал информацию о том, что медики диагностировали у него инфаркт.

"Чувствую себя прекрасно. А насчёт новостей — так вы же, медиа, их сами и создаёте", — заявил музыкант.