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31 января, 10:53

"Огромная страна": Президент Венгрии раскрыла роль России в мировых процессах

Президент Венгрии Новак заявила, что Россия играет важную роль в мире

РФ играет важную роль в мировых процессах, сообщила президент Венгрии Каталин Новак. Об этом она заявила в беседе с газетой Corriere della Sera.

"Россия — огромная страна, находящаяся в тысяче километров от нас, с исторически определённой ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей. Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии", — отметила она.

Новак добавила, что два государства будут взаимодействовать так же, как Европа или Украина с РФ. В то же время она подчеркнула, что Венгрия как член Евросоюза и НАТО поддерживает союзников в конфликте в Незалежной. Президент отметила, что Будапешт не только выступает за мир, но и стремится к прекращению огня.

Украинский депутат "отдала" Венгрии половину Закарпатья

Украинский депутат "отдала" Венгрии половину Закарпатья

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправка оружия на Украину делает страну участницей конфликта. Он также напомнил, что в начале спецоперации Германия ограничивалась лишь отправкой касок.

Обложка ©

Getty Images / Erkin Keci

Никита Осипов

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