"Огромная страна": Президент Венгрии раскрыла роль России в мировых процессах

РФ играет важную роль в мировых процессах, сообщила президент Венгрии Каталин Новак. Об этом она заявила в беседе с газетой Corriere della Sera.

"Россия — огромная страна, находящаяся в тысяче километров от нас, с исторически определённой ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей. Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии", — отметила она.

Новак добавила, что два государства будут взаимодействовать так же, как Европа или Украина с РФ. В то же время она подчеркнула, что Венгрия как член Евросоюза и НАТО поддерживает союзников в конфликте в Незалежной. Президент отметила, что Будапешт не только выступает за мир, но и стремится к прекращению огня.