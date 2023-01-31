Путин на год продлил срок службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову
Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиру Устинову, которому 25 февраля исполнится 70 лет. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", — говорится в документе.
Отметим, что предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, при этом госслужащему, занимающему должность определённых категорий, срок службы может быть продлён.
Напомним, накануне, 30 января, Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, которому 31 января исполняется 70 лет.
ТАСС / Эрик Романенко