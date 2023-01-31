Путин на год продлил срок службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову

Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиру Устинову, которому 25 февраля исполнится 70 лет. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", — говорится в документе.

Отметим, что предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, при этом госслужащему, занимающему должность определённых категорий, срок службы может быть продлён.