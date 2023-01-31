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31 января, 10:49

Путин на год продлил срок службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову

Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиру Устинову, которому 25 февраля исполнится 70 лет. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", — говорится в документе.

Отметим, что предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, при этом госслужащему, занимающему должность определённых категорий, срок службы может быть продлён.

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Напомним, накануне, 30 января, Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, которому 31 января исполняется 70 лет.

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ТАСС / Эрик Романенко

Варвара Романова

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