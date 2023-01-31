Минский процесс доказывает, что Запад никогда не хотел мира, заявил финский политолог
Финский политолог Бекман: Украина никогда не хотела соблюдать Минские соглашения
Украина никогда не хотела соблюдать Минские соглашения и не собиралась со всей серьёзностью относиться к переговорам с Россией после начала конфликта. Об этом в беседе с Лайфом заявил финский политолог Йохан Бекман.
"Это уже общеизвестный факт, и все знают, что украинская сторона вообще никогда не хотела соблюдать Минские договорённости. Поэтому очень похоже, что таким образом они просто хотели для себя купить время, подготовиться", — подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас Запад и Украина демонстрируют штатную подготовку к "антироссийской большой войне", усиливая пропаганду, направленную против РФ, и формируя новые санкционные пакеты. Так, Минский процесс доказывает, что западные страны никогда не хотели мира, хотя несколько лет назад они использовали эти соглашения в качестве повода обвинить Россию в их несоблюдении, отметил политолог.
"Но Украина никогда не хотела ни соблюдать [Минские соглашения], ни серьёзно участвовать в переговорах [с Россией]. Но сейчас мы живём уже в другое время, сейчас уже области бывшей Восточной Украины — в составе Российской Федерации", — отметил Бекман, выразив уверенность, что РФ победит.
Напомним, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. А президент РФ Владимир Путин заявил, что разочарован её высказыванием, которое только подтверждает правильность начала СВО. Вслед за Меркель о цели Минских соглашений высказался экс-президент Франции Франсуа Олланд. А сегодня Порошенко заявил, что эти договорённости позволили Украине провести реформу армии и создать международную коалицию против России.
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