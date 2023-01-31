Минский процесс доказывает, что Запад никогда не хотел мира, заявил финский политолог

Украина никогда не хотела соблюдать Минские соглашения и не собиралась со всей серьёзностью относиться к переговорам с Россией после начала конфликта. Об этом в беседе с Лайфом заявил финский политолог Йохан Бекман.

"Это уже общеизвестный факт, и все знают, что украинская сторона вообще никогда не хотела соблюдать Минские договорённости. Поэтому очень похоже, что таким образом они просто хотели для себя купить время, подготовиться", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас Запад и Украина демонстрируют штатную подготовку к "антироссийской большой войне", усиливая пропаганду, направленную против РФ, и формируя новые санкционные пакеты. Так, Минский процесс доказывает, что западные страны никогда не хотели мира, хотя несколько лет назад они использовали эти соглашения в качестве повода обвинить Россию в их несоблюдении, отметил политолог.