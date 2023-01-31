В Кремле отреагировали на слова Порошенко по поводу "Минска-2"
Песков заявил, что признания Меркель, Олланда и Порошенко о Минских соглашениях подтверждают необходимость СВО
Известные заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях, а также свежие признания бывшего президента Украины Петра Порошенко подтверждают правильность начала специальной военной операции. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Минские соглашения для Киева и его европейских союзников были не чем иным, как "ширмой, которой они камуфлировали свои намерения" решить проблему Донбасса силовым путём.
"Это лишний раз подчёркивает, что президент Путин сделал всё абсолютно правильно, приняв решение о начале специальной военной операции для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе", — заявил представитель Кремля.
При этом Песков отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов, рассматривал ли Кремль вариант военной помощи Донбассу до 24 февраля 2022 года.
"Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса, что, естественно, уничтожило бы на тот момент существование Минских договорённостей, которые и сейчас уже канули в Лету", — резюмировал пресс-секретарь президента.
Напомним, что в декабре 2022 года Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины, вслед за нею откровенное признание о цели Минска сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд. А ранее и бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.
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