В Кремле отреагировали на слова Порошенко по поводу "Минска-2"

По его словам, Минские соглашения для Киева и его европейских союзников были не чем иным, как "ширмой, которой они камуфлировали свои намерения" решить проблему Донбасса силовым путём.

"Это лишний раз подчёркивает, что президент Путин сделал всё абсолютно правильно, приняв решение о начале специальной военной операции для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе", — заявил представитель Кремля.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов, рассматривал ли Кремль вариант военной помощи Донбассу до 24 февраля 2022 года.