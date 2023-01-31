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31 января, 10:09

Песков заявил, что Россия будет следить за соблюдением прав осуждённой в Белоруссии Сапеги

Россия будет внимательно следить за тем, как соблюдаются права осуждённой в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, которой было отказано в помиловании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва приложила все возможные усилия для помилования и помощи Сапеге, однако их оказалось недостаточно, так как речь идёт о суверенном государстве, имеющем свои подходы.

"В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки", — добавил Песков.

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Ранее Лайф рассказывал, что осуждённой на шесть лет россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В Минске это объяснили отсутствием достаточного для этого количества критериев.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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