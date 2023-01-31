Песков заявил, что Россия будет следить за соблюдением прав осуждённой в Белоруссии Сапеги
Россия будет внимательно следить за тем, как соблюдаются права осуждённой в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, которой было отказано в помиловании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Москва приложила все возможные усилия для помилования и помощи Сапеге, однако их оказалось недостаточно, так как речь идёт о суверенном государстве, имеющем свои подходы.
"В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки", — добавил Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что осуждённой на шесть лет россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В Минске это объяснили отсутствием достаточного для этого количества критериев.