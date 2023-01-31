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31 января, 10:08

Пластический хирург раскрыл, какие операции приходится переделывать чаще всего

Пластический хирург Выходцев назвал увеличение груди часто корректируемой операцией

Перенёсшим пластические операции пациентам чаще всего приходится переделывать блефаропластику, подтяжку лица и увеличение груди. Об этом Лайфу рассказал пластический хирург Антон Выходцев.

Пластический хирург Антон Выходцев. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург Антон Выходцев. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, нет мировой статистики по количеству коррекций в пластической хирургии. Однако переделки бывают очень часто, поделился он. Если хирург говорит, что их у него не бывает, то он либо неопытен, либо чересчур самоуверен, подчеркнул медик.

Одной из самых частых процедур, которую приходится переделывать, эксперт назвал блефаропластику — подтяжку вокруг области глаз.

"Блефаропластика — это процедура относительно недорогая, в сравнении с другими услугами пластической хирургии, и поэтому одна из самых часто выполняемых. Кроме того, она ошибочно считается простой, поэтому все выпускники – пластические хирурги начинают свою практику именно с неё", — отметил он.

Выходцев добавил, что некачественная блефаропластика часто заканчивается незакрытием верхнего века или выворотом нижнего века. Это может привести даже к потере зрения.

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Пластический хирург также назвал одной из наиболее часто переделываемых операций увеличение груди. Это происходит, если организм начинает бороться с имплантом или он не соответствует эстетическим требованиям. Довольно часто корректируют и подтяжку лица, указал медик.

"Пластический хирург должен не только виртуозно выполнять любые методики омоложения, но и тактически верно мыслить, чтобы подобрать именно те методы, которые будут максимально эффективны для конкретного пациента. Осложнения при подтяжке лица чаще всего носят эстетический характер и легко исправимы", — отметил специалист.

Переделывают и липосакцию, в случае если действия некомпетентного специалиста привели к рубцеванию на коже, добавил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф писал о том, что 31-летняя жительница Челябинска подала в суд на пластического хирурга. Он испортил ей грудь, которая "смотрит" в разные стороны и отличается по высоте.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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