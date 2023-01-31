Пластический хирург раскрыл, какие операции приходится переделывать чаще всего

Перенёсшим пластические операции пациентам чаще всего приходится переделывать блефаропластику, подтяжку лица и увеличение груди. Об этом Лайфу рассказал пластический хирург Антон Выходцев.

Пластический хирург Антон Выходцев. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, нет мировой статистики по количеству коррекций в пластической хирургии. Однако переделки бывают очень часто, поделился он. Если хирург говорит, что их у него не бывает, то он либо неопытен, либо чересчур самоуверен, подчеркнул медик.

Одной из самых частых процедур, которую приходится переделывать, эксперт назвал блефаропластику — подтяжку вокруг области глаз.

"Блефаропластика — это процедура относительно недорогая, в сравнении с другими услугами пластической хирургии, и поэтому одна из самых часто выполняемых. Кроме того, она ошибочно считается простой, поэтому все выпускники – пластические хирурги начинают свою практику именно с неё", — отметил он.

Выходцев добавил, что некачественная блефаропластика часто заканчивается незакрытием верхнего века или выворотом нижнего века. Это может привести даже к потере зрения.

Пластический хирург также назвал одной из наиболее часто переделываемых операций увеличение груди. Это происходит, если организм начинает бороться с имплантом или он не соответствует эстетическим требованиям. Довольно часто корректируют и подтяжку лица, указал медик.

"Пластический хирург должен не только виртуозно выполнять любые методики омоложения, но и тактически верно мыслить, чтобы подобрать именно те методы, которые будут максимально эффективны для конкретного пациента. Осложнения при подтяжке лица чаще всего носят эстетический характер и легко исправимы", — отметил специалист.

Переделывают и липосакцию, в случае если действия некомпетентного специалиста привели к рубцеванию на коже, добавил собеседник Лайфа.