Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано

Для работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) россиян пока не формализовали решение об отсрочке от службы в армии. Процесс находится в работе. Об этом рассказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, оно пока не формализовано. В работе", — указал он.