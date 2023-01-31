Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано
Для работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) россиян пока не формализовали решение об отсрочке от службы в армии. Процесс находится в работе. Об этом рассказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, оно пока не формализовано. В работе", — указал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что работников предприятий ОПК в ближайшее время могут освободить от призыва на военную службу.
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Агентство "Москва" / Софья Сандурская