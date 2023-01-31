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31 января, 10:07

Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано

Для работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) россиян пока не формализовали решение об отсрочке от службы в армии. Процесс находится в работе. Об этом рассказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, оно пока не формализовано. В работе", — указал он.

Депутат Картаполов: Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать

Депутат Картаполов: Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжает действовать

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что работников предприятий ОПК в ближайшее время могут освободить от призыва на военную службу.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Александр Юнашев

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