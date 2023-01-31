В Кремле опровергли слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: сообщения о том, что в ходе поездки президента РФ Владимира Путина в Волгоградскую область якобы будет принято решение о переименовании Волгограда в Сталинград, не соответствуют действительности.

"Нет, ничего не могу подтвердить", — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли в Кремле подобные обсуждения.