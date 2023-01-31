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31 января, 10:09

В Кремле опровергли слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: сообщения о том, что в ходе поездки президента РФ Владимира Путина в Волгоградскую область якобы будет принято решение о переименовании Волгограда в Сталинград, не соответствуют действительности.

"Нет, ничего не могу подтвердить", — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли в Кремле подобные обсуждения.

Волгоград, Сталинград или Царицын: Будут ли снова переименовывать город

Волгоград, Сталинград или Царицын: Будут ли снова переименовывать город

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин 2 февраля посетит Волгоградскую область, где в этот день пройдут мероприятия по случаю 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев

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