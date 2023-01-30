Волгоград, Сталинград или Царицын: Будут ли снова переименовывать город Оглавление И не царица, и не царь, а река "Не втягивайте меня в это дело" Великая битва Переименование Историческая память Почему спустя 80 лет возобновились разговоры о переименовании Волгограда обратно в Сталинград и почему аналогичный процесс проходил после войны. 17525 17525 Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В преддверии 80-летия Сталинградской битвы, которое будет отмечаться 2 февраля, вновь зазвучали призывы вернуть Волгограду "историческое название" — Сталинград. 26 января на круглом столе "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы" экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил:

— Для меня город-герой Сталинград — это не только наша история, это наша жизнь, наша страна. Совершенно очевидно: если бы не победа под Сталинградом, не было бы перелома в Великой Отечественной войне. Мы сейчас много говорим об исторической памяти, о возвращении истории. Сталинградская битва была, есть и будет, и никуда мы от этого не уйдём. И если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинграда, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно.

Казалось бы, справедливость этих слов очевидна. Но всё же возникает вопрос: речь в данном случае идёт об исторической памяти или всё же о политическом решении, продиктованном современной политической ситуацией?

И не царица, и не царь, а река

Царицын первой половины XVII века. Фото © Wikipedia

Ведь если говорить об исторической памяти, то нужно вспомнить, что изначально город, получивший всемирную известность из-за происходившей в нём величайшей битвы Второй мировой войны, конечно же, никакой не Волгоград и даже не Сталинград, а старинный русский Царицын.

Но если кто-то думает, что своим именем он обязан какой-то русской царице, например Екатерине Великой, в правление которой было основано 216 городов, то это не так. Уж если имеет это название какое-то отношение к царствующим особам, то отнюдь не к царице, а к царю — Фёдору Иоановичу, который 2 июля 1589 года (эта дата официально считается днём основания города) в грамоте воеводам Засекину, Олферьеву и Нащокину распорядился основать новое поселение.

— Которые суды отпущены ис Казани на Переволоку для лесовой воски с вами, со князь Григорьем и с Иваном, и как даст бог город и острог зделаете, и вы б у себя на Переволоке оставили для тутошних посылок ис тех судов сколько пригоже, — повелел царь своим воеводам "зделать острог", названный впоследствии Царицыным. Но и эта грамота не имеет отношения к названию города. Потому что назван он был не в честь царствующих особ, а в честь реки Царицы, в устье которой и был основан. Кстати, на карте 1614 года город обозначен как Царица, что впоследствии трансформировалось в Царицын.

Фото © Wikipedia

С этим именем город просуществовал 336 лет, превратившись за три с лишним столетия из рядовой сторожевой крепости от набегов кочевников в крупный промышленный и торговый центр. В начале XX века в городе работало свыше 230 промышленных предприятий, банки, имелись телефон, трамвай, электрическое освещение. Также действовало десять православных церквей и одна лютеранская, православный женский монастырь, мужская и женская гимназии, ремесленное и городское училища, две общественные библиотеки, пять типографий, две больницы, две амбулатории, земская лечебница для животных, общество врачей, бактериологическая лаборатория, метеорологическая станция. Каждое лето в городе проводились три крупные ярмарки.

"Не втягивайте меня в это дело"

10 апреля 1925 года Царицын был переименован в Сталинград в честь генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, якобы за его "особую роль в обороне Царицына от антиреволюционных сил". В действительности в обороне города от белогвардейцев откомандированный туда в июне 1918 года ВЦИК Иосиф Сталин не преуспел: в июне 1919-го город был взят белыми войсками. Однако вполне проявил себя в борьбе с "антиреволюционными силами". Очевидец свидетельствовал: — Царицынская чрезвычайка работала полным темпом. Не проходило дня без того, чтобы в самых, казалось, надёжных и потайных местах не открывались бы различные заговоры, настоящие или мнимые. Все тюрьмы города переполнялись. Когда тюрем стало не хватать, их устроили на баржах, стоящих посреди Волги. То есть уже тогда Сталин в полной мере продемонстрировал те методы, которые впоследствии применил в масштабах страны.

В цеху Сталинградского тракторного завода, 1930 год. Фото © Wikipedia

Впрочем, вопреки утверждениям Никиты Хрущёва, заявлявшего, будто бы Иосиф Сталин "силой и шантажом навязал Царицыну своё имя", вождь к этому вовсе не стремился и даже пытался предотвратить.

— Дело начато без меня и помимо меня. Если уж так необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом (в честь местного революционера и председателя Царицынского совета Сергея Минина. — Прим. ред.) или как-нибудь иначе. Если уж слишком раззвонили насчёт Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело, — писал он секретарю Царицынского губкома ВКП(б) Шеболдаеву.

Но, поскольку Сталин прямо и однозначно не отказался от переименования города в свою честь, Царицын всё же был переименован в Сталинград.

Великая битва

CCCР, Сталинград, 1942 г. Немецкие солдаты в руинах города во время Сталинградской битвы. Фото © ТАСС

В середине XX века Сталинграду было суждено сыграть решающую роль в Великой Отечественной и Второй мировой войне. C 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в самом городе и на подступах к нему происходила Сталинградская битва, ставшая переломным этапом. Сражение продолжалось 200 дней. Фашистская Германия потеряла убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около полутора миллионов человек, что составляло примерно четверть всех её сил, действовавших на советско-германском фронте.

После битвы в Сталинграде не оставалось ни одного целого здания, среди руин трудно было определить даже направление улиц. В послевоенные годы город был отстроен заново. 1 мая 1945 года Сталинград был удостоен почётного звания города-героя, а 8 мая 1965 года был награждён орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Название Сталинград стало известно во всём мире.

Переименование

Скульптура Сталина у Волго-Донского канала. Фото © Getty Images / Agentur Voller Ernst / Picture Alliance

Сменивший Иосифа Сталина на посту лидера СССР первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв так боялся своего умершего благодетеля, что только через три года после смерти вождя, в 1956 году, решился заявить о его преступлениях и потребовать развенчания культа личности Сталина. Однако его ненависть к Сталину и обида за пережитые годы страха были так велики, что одного только заявления на съезде ему казалось недостаточно, хотелось полностью стереть имя Сталина из истории. И в том же 1956 году ЦК КПСС потребовал от Сталинградского обкома партии демонтировать скульптуру Сталина у Волго-Донского канала. Однако в обкоме вдруг проявили немыслимое для тех времён вольнодумство: скульптуру предложили демонтировать, но не уничтожать, а перенести в центр города. В ЦК тогда отступились: пусть пока остаётся как было.

Однако Хрущёв от своей идеи не отказался. В октябре 1961 года в парторганизации Сталинграда поступило указание срочно провести собрания и одобрить инициативу о переименовании города в Волгоград. Собрания, как и было велено, провели. Но инициатива опять не нашла поддержки. Тем не менее 1 ноября был проведено расширенное совместное заседание горсовета и горкома партии. Результат голосования оказался обескураживающим для Москвы: 77 процентов против, 10 процентов воздержались, 13 за. Первый секретарь обкома Алексей Школьников, отсылая отчёт о голосовании, в пояснении написал, что жители не рассматривают имя города как память о Сталине, а видят в нём символ победы, мощи государства.

В Москве ещё 10 дней выдерживали паузу. И только 10 ноября вышел наконец указ Верховного Совета РСФСР: — Учитывая пожелания и просьбы коллективов промышленных предприятий, строек, сов­хозов, колхозов и учреждений, а также ходатайства общественных организаций Сталинградской области, переименовать Сталинградскую область в Волгоградскую область и город Сталинград в город Волгоград".

Указ не был опубликован ни в "Правде", ни в "Известиях". Он был напечатан в областной газете, которая до 10 ноября называлась "Сталинградской правдой". А номер с указом вышел под шапкой "На Волге широкой". И только 13 ноября местная "Правда" стала "Волгоградской".

Историческая память

Президент РФ Борис Ельцин во время встречи с волгоградцами на Аллее Героев. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Предложения вернуть Волгограду имя Сталина начали звучать практически сразу же после распада СССР. О готовности вернуть городу имя "отца народов" заявлял ещё первый президент России Борис Ельцин в 1996 году. Он тогда отметил, что этот вопрос в первую очередь должны решать местные жители на референдуме. С тех пор это предложение выдвигалось неоднократно, но дальше обсуждения дело пока не продвигалось.

Сейчас вновь предлагается переименовать Волгоград в Сталинград в связи с юбилеем Сталинградской битвы — как поясняется, для сохранения исторической памяти. Но, вообще-то, переименование чего бы то ни было — городов, площадей, улиц, предприятий и т.п. — служит обычно не сохранению исторической памяти, а её уничтожению, забвению истинной истории и замене её историей выдуманной, политически удобной и выгодной кому-то. Большевики, первыми применившие практику массового переименования всего и вся, наглядно это продемонстрировали: их целью было уничтожение памяти о величии Российской империи — так в России появились Горький вместо Нижнего Новгорода, Куйбышев вместо Самары, Свердловск вместо Екатеринбурга, Киров вместо Вятки и т.п. И, когда встал вопрос о возвращении исторических имён этим городам, сомнений не было: речь шла о восстановлении и сохранении исторической памяти.

Но в случае с Волгоградом об исторической ли памяти идёт речь? Тогда логично было бы говорить о названии Царицын, а не Сталинград. В то время, когда шла величайшая битва в истории и совершался великий подвиг нашего народа, этот город назывался Сталинградом — для сохранения исторической памяти нужно, чтобы он назывался так же и сейчас, аргументируют необходимость переименования его сторонники. Но в названии ли города, спешно и бездумно данном ему лизоблюдами, чтобы польстить самолюбию диктатора, историческая память?

Или всё же в бережном сохранении исторического наследия и уважительном отношении к подвигам и делам своих предков, в том числе и к данным ими названиям мест, где они жили и вершили нашу великую историю, которой все мы гордимся и хотим, чтобы гордились наши дети и внуки? Никто же ведь не требует вновь переименовать Санкт-Петербург в Ленинград ради сохранения исторической памяти о не менее великом подвиге — героической обороне Ленинграда. И то, что город носит имя святого Петра, а не Ленина, никак не умаляет значение этого подвига и нисколько не подрывает нашу бережную память о нём.

Авторы Владимир Дюжий