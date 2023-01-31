Названо восемь способов справиться с плохим сном после 40 лет
Врач Сурненкова рассказала, как уменьшение стресса помогает лучше спать после 40 лет
Различные проблемы со сном могут преследовать каждого из нас в разные периоды жизни, однако чаще всего ухудшается он в среднем возрасте — после 40 лет. Влияют на это изменения в гормонах, повышенный риск различных заболеваний, мешающие сну синдромы или же наличие хронического стресса. В беседе с Лайфом руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова назвала восемь способов справиться с плохим сном для тех, кому уже за 40.
"После 40 лет структура сна меняется — сон становится более поверхностным. Даже если по времени спать столько, сколько в молодости, то с возрастом люди больше времени проводят в более лёгких фазах сна, чем в глубоких, из-за этого часто просыпаются, а днём испытывают сонливость. Кроме того, меняется хронотип человека — с возрастом становится легче заснуть рано, но при этом и возникают ранние утренние пробуждения. Если человек засиделся до поздней ночи, то он всё равно проснётся в ранние утренние часы", — отметила Сурненкова.
С возрастом человеку становится достаточно гораздо меньше времени для сна — примерно 7–8 часов. Причиной же частых ночных пробуждений может быть учащённое мочеиспускание, которое появляется из-за приёма мочегонных препаратов, храп, нарушение дыхания во сне или же проблемы в урологической сфере. К тому же женщины после 40 лет очень часто сталкиваются с потребностью сделать температуру в спальне более прохладной. Так как же справиться с проблемой плохого сна тем, кому за 40?
Уменьшить стресс перед сном, читать книги, заниматься релаксацией, но не в кровати
По словам специалиста, кровать должна ассоциироваться именно со сном, а не с другими явлениями, и уж тем более — не превращаться в рабочий кабинет.
Находиться в постели столько, сколько положено в вашем возрасте
После 40 лет — это не более восьми часов. Также важно соблюдать и режим дня.
Правильно дышите перед сном
Врач Сурненкова советует прибегать к квадратному дыханию, что поможет расслабиться и погрузиться в более глубокий сон. Вдыхать и выдыхать нужно, используя диафрагму на счёт четыре: вдох через нос (здесь и далее считаем до четырёх) — задерживаем дыхание — выдыхаем через рот — делаем паузу. Повторять такое упражнение нужно до тех пор, пока организм не начнёт погружаться в сон.
Создайте необходимые условия для сна
Крайне важно, чтобы в оптимальных параметрах была температура воздуха в спальне, влажность и соответствующая темнота.
Занимайтесь физическими упражнениями
Лечебная физкультура может стать не только хорошей профилактикой стресса, но и способом повысить глубину сна.
Обратиться к врачу по поводу приёма препаратов
Если простые способы не помогают, специалист советует проконсультироваться с неврологом относительно приёма препаратов мелатонина.
Находитесь на свету в вечернее время
В период с 18 до 20 часов вечера нужно прогуляться или же использовать специальные лампы, чтобы быть на свету. Это поможет немного "перевести" биологические часы человека.
Пройдите ночное полисомнографическое исследование
Такая процедура поможет оценить дыхание во сне, установить уровень мозговой активности, работы сердца и в целом структуру ночного сна.
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