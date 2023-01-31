Названо восемь способов справиться с плохим сном после 40 лет

Различные проблемы со сном могут преследовать каждого из нас в разные периоды жизни, однако чаще всего ухудшается он в среднем возрасте — после 40 лет. Влияют на это изменения в гормонах, повышенный риск различных заболеваний, мешающие сну синдромы или же наличие хронического стресса. В беседе с Лайфом руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова назвала восемь способов справиться с плохим сном для тех, кому уже за 40.

"После 40 лет структура сна меняется — сон становится более поверхностным. Даже если по времени спать столько, сколько в молодости, то с возрастом люди больше времени проводят в более лёгких фазах сна, чем в глубоких, из-за этого часто просыпаются, а днём испытывают сонливость. Кроме того, меняется хронотип человека — с возрастом становится легче заснуть рано, но при этом и возникают ранние утренние пробуждения. Если человек засиделся до поздней ночи, то он всё равно проснётся в ранние утренние часы", — отметила Сурненкова.

С возрастом человеку становится достаточно гораздо меньше времени для сна — примерно 7–8 часов. Причиной же частых ночных пробуждений может быть учащённое мочеиспускание, которое появляется из-за приёма мочегонных препаратов, храп, нарушение дыхания во сне или же проблемы в урологической сфере. К тому же женщины после 40 лет очень часто сталкиваются с потребностью сделать температуру в спальне более прохладной. Так как же справиться с проблемой плохого сна тем, кому за 40?

Уменьшить стресс перед сном, читать книги, заниматься релаксацией, но не в кровати

По словам специалиста, кровать должна ассоциироваться именно со сном, а не с другими явлениями, и уж тем более — не превращаться в рабочий кабинет.

Находиться в постели столько, сколько положено в вашем возрасте

После 40 лет — это не более восьми часов. Также важно соблюдать и режим дня.

Правильно дышите перед сном

Врач Сурненкова советует прибегать к квадратному дыханию, что поможет расслабиться и погрузиться в более глубокий сон. Вдыхать и выдыхать нужно, используя диафрагму на счёт четыре: вдох через нос (здесь и далее считаем до четырёх) — задерживаем дыхание — выдыхаем через рот — делаем паузу. Повторять такое упражнение нужно до тех пор, пока организм не начнёт погружаться в сон.

Создайте необходимые условия для сна

Крайне важно, чтобы в оптимальных параметрах была температура воздуха в спальне, влажность и соответствующая темнота.

Занимайтесь физическими упражнениями

Лечебная физкультура может стать не только хорошей профилактикой стресса, но и способом повысить глубину сна.

Обратиться к врачу по поводу приёма препаратов

Если простые способы не помогают, специалист советует проконсультироваться с неврологом относительно приёма препаратов мелатонина.

Находитесь на свету в вечернее время

В период с 18 до 20 часов вечера нужно прогуляться или же использовать специальные лампы, чтобы быть на свету. Это поможет немного "перевести" биологические часы человека.

Пройдите ночное полисомнографическое исследование