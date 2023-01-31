Кардиолог раскрыла, как всего 100 прыжков в день очистят от токсинов
Кардиолог Быстрова: Ежедневные упражнения с прыжками очистят организм от застоя лимфы
Для того чтобы улучшить отток токсинов из тканей организма, достаточно каждый день выполнять по 100 прыжков, разгоняя таким образом лимфу. Такой совет людям, не имеющим хронических сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоэмболических осложнений при варикозной болезни вен нижних конечностей, дала врач-кардиолог, врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Быстрова.
"Лимфатическая система дополняет сердечно-сосудистую систему, но у лимфы нет естественного так называемого насоса, который бы двигал жидкость, поэтому важно соблюдать энергичный ритм жизни людям, у которых нет к нему противопоказаний", — пояснила специалист.
По её словам, активация лимфы ведёт к укреплению иммунитета, поскольку именно активация лимфодренажных процессов усиливает дезинтоксикационную (выделительную) иммунную функцию организма. Без нормальной работы лимфатической системы здоровая жизнедеятельность организма невозможна, добавила Быстрова.
"Рекомендуется выполнять в комфортном темпе около 100 прыжков в день. У кого-то это может быть один прыжок в секунду, у кого-то два-три. Главное — сохранять комфортный темп, частоту занятий, делать их регулярными", — рассказала собеседница Лайфа.
Также важно помнить, что застойные явления по большому и малому кругу кровообращения, которые сопровождаются одышкой и отёками, противопоказаны для такого рода упражнений. По словам Быстровой, также необходимо исключить упражнения при гипотиреозе, то есть при сниженной функции щитовидной железы.
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