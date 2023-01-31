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31 января, 10:13

В Кремле учитывают рост вовлечённости Запада в украинский конфликт, заявил Песков

Песков: РФ учитывает рост вовлечённости Запада на Украине, но это не изменит ход событий

Москва учитывает рост вовлечённости западных стран в украинский конфликт, но это не повлияет на ход событий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается потенциального продолжения роста степени вовлечённости коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно, рост происходит. Мы это учитываем", — подчеркнул он.

Однако, отметил официальный представитель Кремля, это не изменит ход событий на Украине.

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Ранее Песков заявил, что пока не знает, будет ли российский президент Владимир Путин публиковать декларацию о доходах в этом году, как это было раньше.

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LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев

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