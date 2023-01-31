В Кремле учитывают рост вовлечённости Запада в украинский конфликт, заявил Песков
Песков: РФ учитывает рост вовлечённости Запада на Украине, но это не изменит ход событий
Москва учитывает рост вовлечённости западных стран в украинский конфликт, но это не повлияет на ход событий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается потенциального продолжения роста степени вовлечённости коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно, рост происходит. Мы это учитываем", — подчеркнул он.
Однако, отметил официальный представитель Кремля, это не изменит ход событий на Украине.
Ранее Песков заявил, что пока не знает, будет ли российский президент Владимир Путин публиковать декларацию о доходах в этом году, как это было раньше.
LIFE / Сергей Дубровин