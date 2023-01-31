В Кремле учитывают рост вовлечённости Запада в украинский конфликт, заявил Песков

Москва учитывает рост вовлечённости западных стран в украинский конфликт, но это не повлияет на ход событий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается потенциального продолжения роста степени вовлечённости коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно, рост происходит. Мы это учитываем", — подчеркнул он.

Однако, отметил официальный представитель Кремля, это не изменит ход событий на Украине.