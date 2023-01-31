"Русская рулетка": Врач в день рождения водки рассказал о "безопасной" дозе

В неофициальный день рождения русской водки, который отмечается 31 января, врач-нарколог Василий Шуров рассказал Лайфу, существует ли безопасная доза данного спиртного.

Считается, что токсический порог алкоголя составляет 45 миллилитров водки ежедневно. Если же речь идёт о недельном приёме, то перерыв должен быть не менее двух-трёх дней. При этом для женщин недельный максимум — две-три стопки, подчеркнул специалист.

"Но мы не можем говорить о классическом безопасном приёме, потому что это всегда русская рулетка. У кого-то будет зависимость. У кого-то не будет. Ни один человек, который начал выпивать, не планировал стать алкоголиком, поэтому, когда вы принимаете психоактивное вещество, вы всегда рискуете, что будет зависимость", — предупредил нарколог.

При этом многие считают, что водка не так вредна, как другой алкоголь, так как в ней нет дополнительных ингредиентов, пагубно влияющих на организм. Но эту легенду Шуров беспощадно опроверг. Он отметил, что водочный алкоголизм развивается стремительнее, чем, к примеру, пивная зависимость. Поэтому у больного гораздо выше риск смерти от интоксикации, также при злоупотреблении водкой быстрее возникает цирроз печени и происходит деградация мозга. Всё дело в том, что этанол действует как гепатотропный яд, который при больших дозировках убивает организм сразу, а при маленьких и постоянных — медленно разрушает его.

"Это всё иллюзия, это надуманный праздник. Это вообще не праздник. Я считаю, для нашей страны это трагичная дата, День водки вообще не повод для радости", — резюмировал медик.