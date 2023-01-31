В Кремле отреагировали на весьма агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики

Власти Польши и стран Прибалтики готовы пойти на всё ради роста конфронтации с Россией, при этом они не задумываются о последствиях. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв президента Литвы Гитанаса Науседы пересечь "красные линии" и поставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты.

"Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши. Они, очевидно, готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков выразил сожаление, что лидеры крупных европейских стран "не выполняют балансирующую роль" в сложившейся ситуации.

Отметим, Науседа в интервью LRT возмутился, что некоторые страны Запада ещё не определились, как помочь Киеву. По его мнению, "красная линия" уже была пересечена, когда Берлин дал добро на поставку танков ВСУ, поэтому по аналогии это нужно сделать и с натовскими самолётами.