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31 января, 10:20

Певец Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт

Российский певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, скорую 63-летнему артисту вызвали сегодня ранним утром. Врачи диагностировали Николаеву нестабильную стенокардию и госпитализировали. Сейчас композитор находится в блоке интенсивной терапии.

А вот помощница Николаева об этом ничего не знает. Как она заявила телеканалу "360", у неё нет информации о госпитализации композитора.

Александра Вишнякова

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