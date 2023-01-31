Певец Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт

Российский певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, скорую 63-летнему артисту вызвали сегодня ранним утром. Врачи диагностировали Николаеву нестабильную стенокардию и госпитализировали. Сейчас композитор находится в блоке интенсивной терапии.

А вот помощница Николаева об этом ничего не знает. Как она заявила телеканалу "360", у неё нет информации о госпитализации композитора.