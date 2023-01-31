Киев раскритиковал президента Хорватии за правду о Крыме

МИД Украины раскритиковал президента Хорватии Зорана Милановича за заявление о том, что Крым никогда не вернётся под украинский контроль, охарактеризовав его высказывание как "неприемлемое".

Поясним, что во вчерашнем выступлении, описывая возражение против предоставления Загребом военной помощи Киеву, Миланович заявил журналистам, что "Крым больше никогда не станет частью Незалежной".

"Мы считаем неприемлемыми заявления президента Хорватии, который фактически ставит под сомнение территориальную целостность Украины", — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.