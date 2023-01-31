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31 января, 10:28

Россияне внезапно оказались без нюдсов с OnlyFans

OnlyFans оказался недоступен для пользователей из России

Популярный сервис для создания эротического контента OnlyFans заблокировал доступ к своему сайту для россиян. При попытке зайти на платформу пользователи из России видят ошибку HTTP 403 Forbidden — доступ запрещён. Однако OnlyFans по-прежнему открывается у тех, кто использует VPN-сервисы.

Напомним, что после начала специальной военной операции OnlyFans заморозил аккаунты вебкам-моделей из России. Свои действия компания объяснила тем, что просто не нашла способ продолжить обслуживание авторов на фоне ужесточения антироссийских санкций. А в мае 2022 года OnlyFans перечислил в казну Украины $305 тысяч в качестве налогов.

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OnlyFans — это онлайн-платформа, созданная в 2016 году, с помощью которой пользователи могут оплачивать контент посредством ежемесячной подписки. Изначально фотографии, видео и прямые трансляции на платформе создавались фитнес-тренерами, моделями, создателями контента и общественными деятелями с целью монетизации своей профессии. Но отсутствие цензуры на OnlyFans превратило платформу практически в порносайт.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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