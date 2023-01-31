Служившего во французской армии россиянина приговорили к сроку за попытку вступить в ВСУ

В Москве бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко приговорили к четырём годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать против РФ. Такое решение огласил Лефортовский районный суд.

"Признать Дмитриенко М.А. виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 280 УК РФ (попытка участия в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с ограничением свободы сроком на один год", — сказали ТАСС в суде.

Там уточнили, что Дмитриенко проведёт два года в обычной тюрьме, а следующие два — в колонии строгого режима. Известно, что мужчине грозило 15 лет лишения свободы, но он признал вину и суд это учёл.

Ранее Дмитриенко служил во Французском иностранном легионе. В Париже он обратился в украинское посольство, чтобы вступить в ВСУ, но из-за российского гражданства ему отказали. Затем он попытался пробраться на Украину через Россию, но его задержали сотрудники ФСБ.