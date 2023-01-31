Учёные объяснили, почему коричневый рис полезнее белого

Японские и китайские учёные нашли в коричневом рисе полезное вещество, которое лучше других защищает организм человека от окислительного стресса, то есть практически от всех хронических заболеваний. Об этом пишет газета "АиФ".

Считается, что именно этот вид риса гораздо полезнее белого. Это объясняется его коричневой оболочкой, в которой есть большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Примечательно, что при шлифовке зёрен данный слой теряется и вместе с ним полезные компоненты идут в отходы. А белый рис содержит в основном лишь крахмал.

Исследователи из двух стран анализировали антиоксиданты в коричневой оболочке риса, в которой было много компонентов витамина Е. Он, в свою очередь, состоял из восьми близких по строению молекул. При этом самым мощным оказался компонент циклоартенилферулят (ЦАФ). Специалисты выяснили, что именно он в одиночку приносит больше пользы, чем несколько молекул витамина Е вместе. Так, ЦАФ защищает клетки от окислительного стресса и стимулирует дополнительную выработку антиоксидантов. Профессор Йошимаса Накамура из университета Окаямы назвал циклоартенилферулят уникальным компонентом.

"Это гибридное соединение полифенола и фитостерола, и, как мы ожидаем, оно будет мощным биологически активным веществом с различными фармакологическими эффектами, такими как, например, антиоксидантное действие или способность снижать уровень липидов в крови", — отметил он.

Таким образом, на основе этого вещества можно будет разрабатывать лекарства для лечения сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, добавил эксперт.