Врач объяснила, почему детям опасно красить волосы
Трихолог Кудинова рекомендовала не окрашивать волосы детям до 16 лет
Детям до 16 лет не рекомендуется красить волосы, если же подросток хочет поэкспериментировать, то для этого лучше использовать оттеночные шампуни, муссы или мелки. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-трихолог Анастасия Кудинова.
По словам специалиста, агрессивные краски, в особенности их регулярное применение, разрушают структуру детских волос, которые в разы тоньше, чем у взрослого человека. Кроме того, подобные эксперименты во внешнем виде создают дополнительную нагрузку на подростковые волосы, а они и без того испытывают стресс при половом созревании.
"Временные красители и смываемые средства можно применять и в более раннем возрасте, поскольку они не проникают внутрь волоса. Эксперименты с детскими волосами лучше доверить профессионалам. Мастер подберёт щадящие средства с натуральным составом и не станет прокрашивать корни, чтобы не повреждать структуру волос", — резюмировала медик.
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