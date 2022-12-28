ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 15:16

Трихолог назвала пять способов не поседеть раньше времени

Трихолог Егжина: Чтобы не поседеть раньше времени, нужно высыпаться и контролировать стресс

К основным причинам появления преждевременной седины относятся наследственная предрасположенность и стрессы, также волосы могут лишиться пигмента из-за ряда заболеваний и даже приёма некоторых препаратов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-трихолог Людмила Егжина и дала советы, как максимально отсрочить процесс поседения.

"Некоторые заболевания приводят к ранней седине, а именно это атеросклероз, это железодефицитная анемия, заболевания, связанные с патологией щитовидной железы, витилиго, гастрит. Приём некоторых медикаментов тоже способствует раннему поседению, например у людей, которые постоянно принимают препараты для лечения болезни Паркинсона", — сказала специалист.

При этом жители мегаполисов чаще других предрасположены к ранней седине, поскольку зачастую они пребывают в хроническом стрессе. Вместе с тем, по словам нашей собеседницы, к появлению седых волос в молодом возрасте склонны и вегетарианцы, так как в их рационе отсутствует полноценный животный белок, содержащийся в мясе.

Врач опровергла популярный миф о взаимосвязи стрижки и выпадения волос

Врач опровергла популярный миф о взаимосвязи стрижки и выпадения волос

Конечно, навсегда остановить процесс поседения волос невозможно, но устранить ряд провоцирующих факторов вполне реально. Как указала Егжина, в первую очередь необходимо нормализовать рацион питания. Так, следует употреблять не только белки, жиры, но и следить за содержанием в организме витаминов D, E, а также за такими микроэлементами, как медь, железо, цинк, селен, магний. В связи с этим медик рекомендует обратить особое внимание на кисломолочные продукты, орехи, грибы, морепродукты. Кроме того, нелишним будет добавить в рацион фрукты и овощи ярких оттенков, например морковь, тыкву, хурму или мандарины.

"Следующий путь решения данной патологии (преждевременной седины. — Прим. Лайфа), что немаловажно, это высыпаться, поскольку мы очень часто пренебрегаем полноценным режимом. В этом случае страдает выработка мелатонина — это тот гормон, который вырабатывается именно в ночное время суток", — добавила трихолог.

Резюмируя вышесказанное, специалист подчеркнула, что также необходимо научиться контролировать стресс. К примеру, побороть тревожное и меланхоличное состояние помогут занятия йогой или массаж головы. Курильщикам нужно почаще бывать на свежем воздухе, а лучше и вовсе избавиться от вредной привычки. Вместе с тем нельзя забывать проходить ежегодные медицинские обследования, заключила Егжина.

Названы ошибки, провоцирующие выпадение волос

Названы ошибки, провоцирующие выпадение волос

Ранее барбер Азамат Зархунов рассказал, какие расчёски сделают волосам только хуже. От металлических и деревянных расчёсок точно стоит отказаться, предупреждает эксперт. А другой собеседник Лайфа предупредил о связи резинок для волос и облысения. Оказалось, чем туже фиксируется резинка, тем хуже будут последствия.


Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров