Трихолог назвала пять способов не поседеть раньше времени

К основным причинам появления преждевременной седины относятся наследственная предрасположенность и стрессы, также волосы могут лишиться пигмента из-за ряда заболеваний и даже приёма некоторых препаратов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-трихолог Людмила Егжина и дала советы, как максимально отсрочить процесс поседения.

"Некоторые заболевания приводят к ранней седине, а именно это атеросклероз, это железодефицитная анемия, заболевания, связанные с патологией щитовидной железы, витилиго, гастрит. Приём некоторых медикаментов тоже способствует раннему поседению, например у людей, которые постоянно принимают препараты для лечения болезни Паркинсона", — сказала специалист.

При этом жители мегаполисов чаще других предрасположены к ранней седине, поскольку зачастую они пребывают в хроническом стрессе. Вместе с тем, по словам нашей собеседницы, к появлению седых волос в молодом возрасте склонны и вегетарианцы, так как в их рационе отсутствует полноценный животный белок, содержащийся в мясе.

Конечно, навсегда остановить процесс поседения волос невозможно, но устранить ряд провоцирующих факторов вполне реально. Как указала Егжина, в первую очередь необходимо нормализовать рацион питания. Так, следует употреблять не только белки, жиры, но и следить за содержанием в организме витаминов D, E, а также за такими микроэлементами, как медь, железо, цинк, селен, магний. В связи с этим медик рекомендует обратить особое внимание на кисломолочные продукты, орехи, грибы, морепродукты. Кроме того, нелишним будет добавить в рацион фрукты и овощи ярких оттенков, например морковь, тыкву, хурму или мандарины.

"Следующий путь решения данной патологии (преждевременной седины. — Прим. Лайфа), что немаловажно, это высыпаться, поскольку мы очень часто пренебрегаем полноценным режимом. В этом случае страдает выработка мелатонина — это тот гормон, который вырабатывается именно в ночное время суток", — добавила трихолог.