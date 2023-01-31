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31 января, 10:56

Фитнес с тряпкой и пылесосом: Тренер рассказала, может ли уборка заменить занятие в зале

Тренер Долецкая рассказала, что уборка в доме не заменит занятие в спортзале

Уборка в доме не может полноценно заменить поход в спортзал на тренировку, ведь там делается акцент на силовые и кардиозанятия, однако она способна сжечь большое количество калорий и повысить бытовую активность. Об этом Лайфу рассказала фитнес-тренер Марина Долецкая.

По словам специалиста, есть немало способов, как сделать домашнюю уборку более интенсивной и сжечь за один час, казалось бы, рутинного процесса около 300 ккал.

"Например, вертикально мыть поверхность и выполнять фронтальные приседания, пылесосить вместе с выпадами (для отчаянных домохозяек можно попробовать болгарскую вариацию), мыть пол в планке с продвижением. Достаточно подключить фантазию и составить свой "уборочный" сет, который не только поможет избавиться от мусора дома, но и будет дополнительно убирать нежеланные жировые отложения", — рассказала Долецкая.

При этом перед каждым упражнением важно ознакомиться с техникой его правильного выполнения. Кроме того, Долецкая напомнила, что полный цикл помогает сжигать от 4,4 ккал в час на один килограмм веса, растяжка — 1,8 ккал, аэробика — 5,2 ккал, прыжки через скакалку — 5,6 ккал. Самыми жиросжигающими могут стать быстрые танцы, которые за час избавят от 7,4 ккал на один килограмм веса.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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