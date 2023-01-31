Генпрокурор Краснов: Более 9 тысяч незаконно мобилизованных были возвращены домой
Более девяти тысяч граждан РФ, которых незаконно мобилизовали в ряды ВС РФ, были возвращены домой. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором Игорем Красновым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию здоровья не мог быть мобилизованным", — заявил Краснов.
В свою очередь глава государства попросил продолжать работу по контролю за правами мобилизованных россиян и заметил, что находится с Красновым в постоянном контакте по конкретным делам и работе в целом.
Ранее председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что в нижней палате парламента рассматриваются 20 законопроектов по теме отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ