Генпрокурор Краснов: Более 9 тысяч незаконно мобилизованных были возвращены домой

Более девяти тысяч граждан РФ, которых незаконно мобилизовали в ряды ВС РФ, были возвращены домой. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Президент России Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором Игорем Красновым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию здоровья не мог быть мобилизованным", — заявил Краснов.

В свою очередь глава государства попросил продолжать работу по контролю за правами мобилизованных россиян и заметил, что находится с Красновым в постоянном контакте по конкретным делам и работе в целом.