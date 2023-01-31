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31 января, 11:10

Российские военные поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях

В ходе специальной военной операции на Украине за прошедшие сутки российские войска успешно поразили 84 артиллерийских подразделения противника. С таким докладом выступил во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах", — проинформировал он.

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Российские войска заняли выгодные рубежи в районе Угледара

Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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