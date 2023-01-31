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31 января, 11:17

Российские войска за сутки ликвидировали до 45 бойцов ВСУ на Купянском направлении

До 45 солдат потеряла украинская армия на Купянском направлении за последние сутки. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, таких успехов российским войскам удалось добиться благодаря артиллерии.

"На Купянском направлении артиллерия западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районе населённых пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области", — сообщил Конашенков.

Он добавил, что помимо живой силы были также ликвидированы четыре бронемашины, гаубица, танк и один автомобиль, принадлежащий Вооружённым силам Украины.

В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8

В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8

В Минобороны РФ также сообщили, что за сутки российские военные поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Максим Плетнёв

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