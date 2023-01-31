Российские войска за сутки ликвидировали до 45 бойцов ВСУ на Купянском направлении

До 45 солдат потеряла украинская армия на Купянском направлении за последние сутки. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, таких успехов российским войскам удалось добиться благодаря артиллерии.

"На Купянском направлении артиллерия западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районе населённых пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области", — сообщил Конашенков.

Он добавил, что помимо живой силы были также ликвидированы четыре бронемашины, гаубица, танк и один автомобиль, принадлежащий Вооружённым силам Украины.