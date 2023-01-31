Российские военные освободили Благодатное, уничтожив 50 солдат противника

Украинская армия потеряла до 50 бойцов при освобождении российскими силами Благодатного в ДНР. С таким докладом выступил во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника в этом районе он перечислил французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу М-777 американского производства, а также советскую гаубицу "Мста-Б".

"В результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населённый пункт Благодатное", — отметил представитель военного ведомства.