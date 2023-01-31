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31 января, 11:16

Российские военные освободили Благодатное, уничтожив 50 солдат противника

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР

Украинская армия потеряла до 50 бойцов при освобождении российскими силами Благодатного в ДНР. С таким докладом выступил во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника в этом районе он перечислил французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу М-777 американского производства, а также советскую гаубицу "Мста-Б".

"В результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населённый пункт Благодатное", — отметил представитель военного ведомства.

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Накануне сообщалось, что на Донецком направлении во время наступательных действий южной группировки войск ВС РФ за сутки ликвидировано более 70 бойцов ВСУ. А на Купянском направлении российские войска пресекли действия четырёх ДРГ и уничтожили 50 бойцов ВСУ.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц

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