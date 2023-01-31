В больнице в Екатеринбурге умерла девочка, зацепившаяся шарфом за горку в детсаду

В больнице в Екатеринбурге умерла трёхлетняя девочка, которая несколько дней назад зацепилась шарфом за горку в детском саду и чуть не задохнулась. Об этом сообщает портал E1.ru.

Инцидент произошёл 25 января в детском саду № 180. Как сообщают СМИ, на территории учреждения есть горка, ограждённая с двух сторон. Во время дневной прогулки девочка забралась на неё и застряла. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом, рассказали в местной прокуратуре. При этом воспитательница во время общего сбора детей не сразу обнаружила отсутствие девочки. После того как малышку нашли, педагоги сразу вызвали скорую помощь.

Медики оперативно стабилизировали состояние пострадавшей, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось. Теперь следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. По данным портала, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".