Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 и пять беспилотников ВСУ в ЛНР и под Херсоном
Средства противовоздушной обороны России сбили вертолёт Ми-8 и пять беспилотников украинских войск. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Также уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.
Беспилотники были сбиты в районах сёл Кривошеевки, Оборотновки и Владимировки, а также посёлка Краснореченское в ЛНР. Вместе с тем российские войска перехватили три снаряда HIMARS в Златоустовке ДНР и Скадовске Херсонской области.
Также ВС РФ уничтожили два украинских склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки. А ещё наши военные ликвидировали самоходные артустановки "Гвоздика".
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ