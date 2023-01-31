Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 и пять беспилотников ВСУ в ЛНР и под Херсоном

Средства противовоздушной обороны России сбили вертолёт Ми-8 и пять беспилотников украинских войск. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Также уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Беспилотники были сбиты в районах сёл Кривошеевки, Оборотновки и Владимировки, а также посёлка Краснореченское в ЛНР. Вместе с тем российские войска перехватили три снаряда HIMARS в Златоустовке ДНР и Скадовске Херсонской области.