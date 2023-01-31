Sky News прервал эфир после неудобных вопросов об "успехах" украинской армии

Австралийский телеканал решил прервать эфир во время дебатов с участием национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер. Это случилось, когда она начала говорить о том, что успехи украинской армии на поле боя весьма сомнительны.

"Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. <…> Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер.

Похоже на то, что ведущие не знали, как среагировать. Поначалу они предприняли попытки вразумить политика, направив разговор в нужное им русло. Затем они стали открыто шутить над её высказываниями. Далее журналисты попросту стали всячески мешать ей говорить. Несмотря на все эти попытки давления, Сторер продолжила высказывать свою позицию, полную возмущения позёрством и "глянцевой ролью" президента Украины. В итоге там просто решили её "выключить", прервав эфир.

"У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвёзд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — заключила Сторер.