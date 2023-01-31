История с секретными документами у Байдена началась раньше, чем предполагалось
WSJ: ФБР проводило обыск в аналитическом центра имени Байдена ещё в ноябре
Федеральное бюро расследований США ещё в ноябре прошлого года провело обыск в бывшем кабинете президента Джо Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия его имени. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным издания, обыск провели довольно оперативно, отреагировав на факт обнаружения помощниками Байдена секретных документов 2 ноября. Следственные мероприятия проводились с разрешения представителей Байдена.
Напомним, о том, что у Байдена найдены секретные документы времён его вице-президентства, впервые стало известно только январе. Причём сам он якобы удивился, узнав об этой находке. Затем новая партия документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке".
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