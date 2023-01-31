В МОК исключили возможность допуска россиян с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет исключает вариант допуска российских спортсменов к соревнованиям с использованием флага и гимна РФ. Об этом заявили в пресс-службе организации.

"Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были поддержаны широким большинством на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года", — приводит ТАСС комментарий МОК.

Там подчеркнули, что флаги, гимны и цвета России и Белоруссии "не будут демонстрироваться" на спортивных мероприятиях под эгидой МОК. Также эти страны не могут становиться принимающей стороной таких соревнований.