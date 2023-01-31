В МОК исключили возможность допуска россиян с флагом и гимном
Международный олимпийский комитет исключает вариант допуска российских спортсменов к соревнованиям с использованием флага и гимна РФ. Об этом заявили в пресс-службе организации.
"Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были поддержаны широким большинством на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года", — приводит ТАСС комментарий МОК.
Там подчеркнули, что флаги, гимны и цвета России и Белоруссии "не будут демонстрироваться" на спортивных мероприятиях под эгидой МОК. Также эти страны не могут становиться принимающей стороной таких соревнований.
А ещё ни один представитель власти РФ и Белоруссии не может быть приглашён на международное соревнование или встречу, равно как и аккредитован.
Ранее Лайф сообщал, что открыто не выступивших в поддержку СВО российских спортсменов могут допустить до международных соревнований, но только в нейтральном статусе, то есть без указания страны принадлежности. Эту идею МОК поддержали в Олимпийском комитете Китая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением МОК о таком допуске россиян.
ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT