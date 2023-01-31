США обвинили Россию в несоблюдении ДСНВ и призвали впустить инспекторов

Соединённые Штаты считают, что Россия нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, направленный Конгрессу США. В нём говорится, что РФ заблокировала американские инспекции и отказалась обсуждать соблюдение договора с Вашингтоном. И из-за этого, согласно документу, стало сложнее проверять количество боеголовок, развёрнутых в России.

"Есть чёткий путь к восстановлению режима соблюдения [договора], и мы по-прежнему высоко ценим этот договор. <...> Оба эти случая несоблюдения легко устранимы", — цитирует издание представителя Госдепа.

Одновременно в американском ведомстве указали на заявление РФ о соблюдении договора и напомнили, что в сентябре Москва сообщала о наличии у неё 1549 боеголовок. При этом во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что даже в случае отказа России от ДСНВ значительных изменений в количестве боеголовок не произойдёт.

В США считают, что вернуться же к полному соблюдению договора Россия может, если разрешит у себя проводить инспекции и согласится на встречу Двусторонней консультативной комиссии (ДКК). Таким мнением с ТАСС поделился представитель Госдепартамента. Таким образом, по версии американской стороны, "для возвращения к полному соблюдению" условий ДСНВ России нужно разрешить проведение указанных инспекций и встречи комиссии.