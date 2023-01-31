Почти все жертвы теракта в Пакистане оказались полицейскими

Большинство погибших при теракте в мечети в пакистанском Пешаваре были полицейскими. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел страны Рана Санаулла. Во время выступления перед Национальным собранием в эфире ARIA News он раскритиковал предыдущую правящую партию "Движение за справедливость".

"В результате теракта погибли 97 полицейских и трое гражданских. Те решения, которые принимались [партией "Движение за справедливость"] за последние четыре года, стали основной причиной усиления терроризма", — сказал он.

Лайф напоминает, что днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд.