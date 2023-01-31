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31 января, 19:13

Почти все жертвы теракта в Пакистане оказались полицейскими

В пакистанском Пешаваре 97 из 100 жертв теракта в мечети были полицейскими

Большинство погибших при теракте в мечети в пакистанском Пешаваре были полицейскими. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел страны Рана Санаулла. Во время выступления перед Национальным собранием в эфире ARIA News он раскритиковал предыдущую правящую партию "Движение за справедливость".

"В результате теракта погибли 97 полицейских и трое гражданских. Те решения, которые принимались [партией "Движение за справедливость"] за последние четыре года, стали основной причиной усиления терроризма", — сказал он.

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Лайф напоминает, что днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд.

* Деятельность организации запрещена ООН.

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Twitter / Ek Dum Jhakkas

Никита Осипов

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