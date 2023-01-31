ВСУ дважды за вечер обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области сообщил, что территория региона вновь подверглась обстрелу. По его словам, это произошло в Белгородском районе и Шебекинском округе. Сработала система ПВО.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Чуть более часа перед этим Белгородский район и Шебекинский округ уже подвергались обстрелу. Тогда было сбито два снаряда, информации о пострадавших и повреждениях также не поступало.