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31 января, 18:36

Лавров подтвердил согласие России устроить встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подтвердил согласие России устроить в Москве очередную встречу руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Об этом говоится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Министры также обсудили пути урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора. В ходе беседы была отмечена необходимость возобновления активной деятельности по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трёхсторонних договорённостей.

"В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора. Пашинян в ходе разговора отметил деятельность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.

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kremlin.ru

Никита Осипов

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