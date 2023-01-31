Лавров подтвердил согласие России устроить встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подтвердил согласие России устроить в Москве очередную встречу руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Об этом говоится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Министры также обсудили пути урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора. В ходе беседы была отмечена необходимость возобновления активной деятельности по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трёхсторонних договорённостей.

"В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", — говорится в сообщении МИД РФ.