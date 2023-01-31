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31 января, 18:23

Кравцов заявил, что отличившиеся бойцы спецоперации войдут в "пантеон героев"

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что отличившихся бойцов специальной военной операции на Украине включат в "пантеон героев".

"Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем", — цитирует его РИА "Новости".

Речь идёт о "пантеоне героев", который будет отражён в том числе в российских школьных учебниках по истории.

Стало известно, когда подготовят новый учебник истории с разделом о спецоперации

Стало известно, когда подготовят новый учебник истории с разделом о спецоперации

Как писал Лайф, в конце декабря 2022 года в Минпросвещения заявили, что в новом учебнике истории отразят в том числе вхождение новых регионов и санкции. Кроме того, будет подготовлен список героев спецоперации.

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Telegram-канал / Минобороны России

Арина Родионова

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