Кравцов заявил, что отличившиеся бойцы спецоперации войдут в "пантеон героев"
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что отличившихся бойцов специальной военной операции на Украине включат в "пантеон героев".
"Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем", — цитирует его РИА "Новости".
Речь идёт о "пантеоне героев", который будет отражён в том числе в российских школьных учебниках по истории.
Как писал Лайф, в конце декабря 2022 года в Минпросвещения заявили, что в новом учебнике истории отразят в том числе вхождение новых регионов и санкции. Кроме того, будет подготовлен список героев спецоперации.
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