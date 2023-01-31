Кравцов заявил, что отличившиеся бойцы спецоперации войдут в "пантеон героев"

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что отличившихся бойцов специальной военной операции на Украине включат в "пантеон героев".

"Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем", — цитирует его РИА "Новости".

Речь идёт о "пантеоне героев", который будет отражён в том числе в российских школьных учебниках по истории.