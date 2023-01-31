Украина вышла из двух соглашений с Россией в авиационной отрасли

Украина вышла из двух межправительственных соглашений с Россией, которые касаются сотрудничества в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, с сегодняшнего дня Киев прекратил действие Соглашения о воздушном сообщении и сотрудничестве в области авиационного транспорта. Соответствующий документ между странами был заключён 12 января 1994 года. Кроме того, Украина вышла из Соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок воздушной техники. Этот документ действовал с 8 февраля 2019 года.