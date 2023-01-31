Супруга обвиняемого в изнасиловании футболиста Алвеса подала на развод

Джоана Санс — жена бразильского футболиста Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании, — подала на развод. По данным СМИ, прошение об этом игрок получил через своего адвоката.

"Согласно прошению, причина развода кроется в том, что он признал измену. На прошлой неделе Санс попросила встретиться с мужем лицом к лицу, однако он сказал, что не хочет этого", — отмечено в публикации Marca.