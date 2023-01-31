Супруга обвиняемого в изнасиловании футболиста Алвеса подала на развод
Джоана Санс — жена бразильского футболиста Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании, — подала на развод. По данным СМИ, прошение об этом игрок получил через своего адвоката.
"Согласно прошению, причина развода кроется в том, что он признал измену. На прошлой неделе Санс попросила встретиться с мужем лицом к лицу, однако он сказал, что не хочет этого", — отмечено в публикации Marca.
Алвес отказывается встречаться с женой или её ближайшими родственниками. Издание уточняет, что доступ к футболисту получат максимум шесть человек.
Напомним, что в начале января 2023 года женщина, имя которой не разглашается, обвинила Алвеса в сексуальных домогательствах. Позже футболиста задержали. По словам жертвы, Алвес совершил над ней сексуальное насилие, а также нанёс побои в одном из ночных клубов. Титулованный футболист отрицает вину. После ареста мексиканский футбольный клуб "Пумас" расторг контракт с защитником. К слову, Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы, там он уже сыграл первый матч.
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