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31 января, 14:38

Лайф узнал о состоянии фигуриста Костомарова, который уже почти месяц находится в больнице

Фигурист Костомаров находится в лежачем состоянии, но медленно идёт на поправку

Состояние фигуриста Романа Костомарова, который по-прежнему остаётся в больнице, постепенно улучшается, однако он всё ещё находится в лежачем положении. Об этом Лайфу сообщил источник.

Данные последней проведённой КТ показали улучшение состояния его лёгких и определённую положительную динамику ткани лёгких, в одном из которых уменьшилось количество жидкости. В остальном в анализах фигуриста никаких изменений не зафиксировано.

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Отметим, что в реанимацию спортсмен был доставлен 10 января. Тогда же он был одновременно подключён и к ИВЛ, и аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. 24 января появилась информация, что фигурист начинает приходить в себя.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин

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