Лайф узнал о состоянии фигуриста Костомарова, который уже почти месяц находится в больнице
Фигурист Костомаров находится в лежачем состоянии, но медленно идёт на поправку
Состояние фигуриста Романа Костомарова, который по-прежнему остаётся в больнице, постепенно улучшается, однако он всё ещё находится в лежачем положении. Об этом Лайфу сообщил источник.
Данные последней проведённой КТ показали улучшение состояния его лёгких и определённую положительную динамику ткани лёгких, в одном из которых уменьшилось количество жидкости. В остальном в анализах фигуриста никаких изменений не зафиксировано.
Отметим, что в реанимацию спортсмен был доставлен 10 января. Тогда же он был одновременно подключён и к ИВЛ, и аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. 24 января появилась информация, что фигурист начинает приходить в себя.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев