Игорь Николаев опроверг сообщения о госпитализации с инфарктом

Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками после сообщений о госпитализации с инфарктом. Певец успокоил публику и сообщил, что проходит обследование и с ним всё в порядке.

"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах", — написал 63-летний артист в соцсетях и опубликовал фото в чёрных очках и лёгкой рубашке, который, по всей видимости, был сделан во время отпуска.

При этом, как сообщает издание "Москва 24", концерт Николаева, запланированный в столице на 25 марта, могут перенести из-за его госпитализации. Представитель концертного зала на Новом Арбате, где должен выступать музыкант, признал, что такая вероятность действительно есть.