Игорь Николаев опроверг сообщения о госпитализации с инфарктом
Игорь Николаев: Прохожу обследование, чувствую себя хорошо
Игорь Николаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_nikolaev_music
Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками после сообщений о госпитализации с инфарктом. Певец успокоил публику и сообщил, что проходит обследование и с ним всё в порядке.
"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах", — написал 63-летний артист в соцсетях и опубликовал фото в чёрных очках и лёгкой рубашке, который, по всей видимости, был сделан во время отпуска.
При этом, как сообщает издание "Москва 24", концерт Николаева, запланированный в столице на 25 марта, могут перенести из-за его госпитализации. Представитель концертного зала на Новом Арбате, где должен выступать музыкант, признал, что такая вероятность действительно есть.
О том, что Николаев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, скорую артисту вызвали 31 января ранним утром. Врачи диагностировали у звёздного пациента нестабильную стенокардию.