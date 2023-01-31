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31 января, 13:40

"Меня не видят. Ау! Я здесь!": Петросян вышел на связь с поклонниками после пропажи из соцсетей

Петросян пожаловался, что его без причины забанили в соцсетях

Известный российский юморист Евгений Петросян сообщил, что его аккаунт в социальной сети "Инстаграм"* попал в так называемый теневой бан. Дело в том, что свежие публикации 77-летнего артиста с недавних пор стали недоступны, из-за чего большинство поклонников попросту не видят обновлений на его страничке.

"Меня тут многие спрашивают, куда это я пропал. Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается", — объяснился Петросян перед аудиторией.

Вместе с тем юморист заверил фанатов, что с ним всё хорошо. Сейчас он вовсю репетирует новые номера для выступления перед зрителями.

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* Соцсеть признана экстремистской организацией и заблокирована на территории России.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова

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