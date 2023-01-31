"Меня не видят. Ау! Я здесь!": Петросян вышел на связь с поклонниками после пропажи из соцсетей

Известный российский юморист Евгений Петросян сообщил, что его аккаунт в социальной сети "Инстаграм"* попал в так называемый теневой бан. Дело в том, что свежие публикации 77-летнего артиста с недавних пор стали недоступны, из-за чего большинство поклонников попросту не видят обновлений на его страничке.

"Меня тут многие спрашивают, куда это я пропал. Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом. Но жизнь продолжается", — объяснился Петросян перед аудиторией.

Вместе с тем юморист заверил фанатов, что с ним всё хорошо. Сейчас он вовсю репетирует новые номера для выступления перед зрителями.

Ранее жена Петросяна призналась, что "не тянет" воспитание сына одна. По словам Татьяны Брухуновой, она не из тех мам, которые круглые сутки будут находиться рядом с ребёнком и опекать его.