Плакала бесшумно, чтобы не разрывать себя: Исповедь дочери Юлии Началовой, потерявшей маму в 12 лет

Потеря родителя — тяжёлый опыт в любом возрасте, а когда это происходит с подростком, да ещё и внезапно, тяжелее в разы. Особенно если мама или папа — знаменитость... За тобой и твоими эмоциями будут следить 24/7, и тяжело справляться с вниманием. Такой горький опыт пришлось пережить Вере Алдониной — её мама, певица Юлия Началова, умерла, когда девочке было 12. Сейчас школьницу опекают бабушка и дедушка Таисия и Виктор Началовы. О том, как прошла через потерю главного в жизни человека, и планах на будущее Вера рассказала журналистам в день рождения её мамы.

Я, конечно, плакала. Не знаю, каким образом, но я научилась делать это бесшумно. Я могу стоять — слёзы льются, льются, но пока я не хлюпаю ресницами, никто этого не замечает. Первое время мне справиться со всем этим очень сильно помогала мама моей подруги. Она психолог. Она нашла ко мне подход, мне было легче... Не то что принять, но как-то остановиться. Не разрывать себя. Конечно же, семья всегда была рядом, друзья. Было бы намного сложнее, если бы я была одна Вера Алдонина Дочь певицы Юлии Началовой

Как отмечает отец Юлии Началовой Виктор Васильевич, Вера держалась достойно. Девочка боялась, что, если впадёт в истерику, близкие расстроятся ещё больше — думала не только о себе.

С отцом, бывшим футболистом, Алдонина видится редко: у него — работа, у неё — учёба, но никаких обид не держит, что бы ни говорили злые языки. "Я обычно к нему приезжаю, мы идём гулять, смотрим фильмы вместе", — рассказала Вера kp.ru.

Времени на отдых у Веры нет: график расписан буквально по минутам. Бывает, из дома выбегает в 7 утра, а возвращается к девяти вечера. Дочь Началовой занимается сольфеджио, хореографией, театральным искусством, литературой — через два года будет поступать на актрису мюзиклов.

Я больше чувствую себя актрисой, чем режиссёром. Потому что у режиссёра должны быть большие крепкие нервы, которые у меня как бы есть, но которых не так много Вера Алдонина Дочь певицы Юлии Началовой

Родные не исключают, что девочка пойдёт по стопам звёздной мамы — все данные для того, чтобы стать певицей, у Веры есть.

Она такая же яркая и эмоциональная, как Юля. В чём-то похожа характером на маму, да. И внешне, кстати, тоже Виктор Васильевич Началов Отец певицы Юлии Началовой