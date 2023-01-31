"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 09:00

10 архитектурных фото советской Москвы, которая до сих пор вдохновляет миллионы людей по всему свету

Можно как угодно относиться к СССР, но отрицать, что в Союзе была гениальная архитектура, — врать самому себе. Собрали 10 кадров, которые восхитят кого угодно.

Вечерние огни на Комсомольской площади, 1957

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Кутузовский проспект, 1969

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Кафе "Сокол", 1969

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Вечерний вид из гостиницы "Россия", 1977

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Суета на Комсомольской площади, 1987

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Проспект Калинина, 1985

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Вестибюль нового здания гостиницы "Москва", 1978

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Гостиница "Россия", 1970

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Гостиница "Космос", 1980-е

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Исторический проезд, 1959

Фото © Telegram / old_Moscow

Фото © Telegram / old_Moscow

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Обложка ©

Telegram / old_Moscow

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров