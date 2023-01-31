10 архитектурных фото советской Москвы, которая до сих пор вдохновляет миллионы людей по всему свету
Можно как угодно относиться к СССР, но отрицать, что в Союзе была гениальная архитектура, — врать самому себе. Собрали 10 кадров, которые восхитят кого угодно.
Вечерние огни на Комсомольской площади, 1957
Кутузовский проспект, 1969
Кафе "Сокол", 1969
Вечерний вид из гостиницы "Россия", 1977
Суета на Комсомольской площади, 1987
Проспект Калинина, 1985
Вестибюль нового здания гостиницы "Москва", 1978
Гостиница "Россия", 1970
Гостиница "Космос", 1980-е
Исторический проезд, 1959
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