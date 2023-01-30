Долина примирилась с тиктокершей Валей Карнавал, которую ещё недавно ровняла с землёй

Лариса Долина и Валя Карнавал помирились после почти двух лет взаимных обид и упрёков. Артистки встретились в шоу "Неформат" Первого канала, которое тиктокерша ведёт вместе с Кариной Кросс. Валя пришла в студию с букетом оливковых веток (символ дружбы. — Прим. Лайфа) и преподнесла Ларисе Александровне. Та расплылась в улыбке и обняла блогершу. Кадры примирения года появились в Сети.

Лариса Долина и Валя Карнавал помирились на шоу "Неформат". Видео © Telegram / okbnews

"Валя — большая молодец. Умный поступок", "Она ей веник подарила?", "Что не сделаешь ради имиджа, и хайпа, и денег", — так отреагировали пользователи на конец вражды двух див.

Непонятно, чем теперь будет крыть Елена Ваенга — певица в недавнем интервью хайпанула, обвинив Карнавал в отсутствии знаний в музыкальной грамотности, а ещё поставила в один ряд с женщинами лёгкого поведения. "Домой иди, борщ свари, хотя бы научись. Книжки почитай, Валентина, книжки почитай! Там по ходу, кроме "Колобка", ничего не читалось", — разошлась Ваенга.

Напомним, весной 2021-го Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала девушку, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию — разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным". Долину поддержали коллеги по шоубизу, например, продюсер Иосиф Пригожин.