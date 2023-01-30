Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян молчит о беременности, но живот уже не скроешь

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян продолжает играть в молчанку, не комментируя слухи о беременности, но её живот говорит сам за себя. По Сети разлетелись кадры, снятые в Череповце. Там супруги отыграли постановку "Взрослые игры". Судя по всему, "мажор" Прилучный вот-вот станет многодетным отцом. Брутян, конечно, попыталась скрыть интересное положение, но ничего не вышло. Не спасли ни элегантное чёрное платье с объёмным бантом на талии, ни синее платье-распашонка, ни тем более пижамный костюм.