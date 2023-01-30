Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян молчит о беременности, но живот уже не скроешь
Парочка колесит по городам России со спектаклем "Взрослые игры". И зрителям трудно удержать внимание на действе: изменившаяся фигура обычно стройной Зепюр приковывает к себе взгляды.
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян продолжает играть в молчанку, не комментируя слухи о беременности, но её живот говорит сам за себя. По Сети разлетелись кадры, снятые в Череповце. Там супруги отыграли постановку "Взрослые игры". Судя по всему, "мажор" Прилучный вот-вот станет многодетным отцом. Брутян, конечно, попыталась скрыть интересное положение, но ничего не вышло. Не спасли ни элегантное чёрное платье с объёмным бантом на талии, ни синее платье-распашонка, ни тем более пижамный костюм.
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян вышла на сцену с округлившимся животом. Видео © VK / koncerty_cher / Екатерина Михайловна
Кстати, сам Прилучный намекал на возможное прибавление в семье буквально месяц назад, когда в одном из интервью сообщил: "Я люблю детей. И чем их больше, тем лучше".
В августе 2022-го Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошное торжество в Московской области по случаю свадьбы, которую сыграли весной того же года. Мероприятие обошлось более чем в 15 миллионов рублей, писал Лайф.