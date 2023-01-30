Успех Весов и проблемы Рыб: Каким будет февраль 2023 года для каждого знака зодиака

Первый месяц 2023-го внезапно почти позади. Кроме того, уверенно наступил и Новый год по восточному календарю. Это значит, что Чёрный Водяной Кролик (Заяц, Кот) вступил в свои права и принёс каждому знаку зодиака какие-то ожидаемые и не очень изменения. В беседе с Лайфом астролог Елена Нолари отметила, что последний месяц зимы выдастся относительно спокойным.

Возможно, благодаря уже полюбившемуся многим празднику, 14 Февраля, и ожиданиям, связанным с этим романтичным не по-зимнему днём, февраль 2023 года обещает нам приятные сюрпризы. Как совершенно одиноким людям, так и тем, кто придерживается традиционного семейного уклада, но по разным причинам сейчас находится в активном поиске Елена Нолари Астролог

По словам Нолари, все желающие смогут найти партнёра для романтических отношений. Что касается здоровья, известная примета "вьюги и метели под февраль полетели" лучше всех гороскопов советует обращать внимание на прогноз погоды и одеваться соответствующе.

Профессиональный рост в феврале светит только самым отъявленным трудоголикам, а вот насыщенные трудовые будни станут повседневными реалиями фактически всех знаков зодиака. А теперь подробнее о том, что принесёт февраль каждому знаку зодиака Елена Нолари Астролог

Знак зодиака Овен: гороскоп на февраль 2023-го

Овны в феврале 2023-го могут успеть всё и даже больше, главное — не уработаться в край. Фото © Freepik / Allexxandar

В феврале 2023 года многие Овны окажутся в необычайно выгодном положении: личные интересы и разного рода обязанности могут совпасть. Главное — успеть всё и ещё немного больше. Этим людям огненной стихии не привыкать работать за себя и "за того парня", лишь бы в сутках часов хватило. Из всех представителей зодиакального круга именно Овнов могут обойти праздничные хлопоты 14 февраля. Да и вообще носителям этого знака зодиака обычно не до романтики: ставят цель и бодро к ней бегут, а вокруг штабелями складываются те, кто был наповал сражён их яркой красотой и харизмой. Овнам ни до кого — у них девиз: "Вижу цель, не вижу препятствий".

Гороскоп для Тельца на февраль 2023 года

Тельцам стоит забыть про задумчивость и медлительность и в феврале 2023 года выложиться на все сто. Фото © Freepik / Allexxandar

У Тельцов впереди длительная белая полоса, потому в ближайший месяц придётся выкладываться на все сто. Необходимо отказаться от обычной задумчивости, плавно переходящей в медлительность, и начинать трудиться. Февраль 2023-го — самый благоприятный период начать новое дело, проект, чтобы результаты порадовали не только морально, но и материально.

Астропрогноз на февраль 2023-го для Близнецов

Близнецам в феврале 2023-го нужно делать то, на что долго не отваживались. Фото © Freepik / Allexxandar

Совсем скоро жизнь Близнецов станет проще и интереснее. Для этого в феврале 2023 года необходимо распрощаться со всеми сомнениями и страхами. Последний зимний месяц будет не самым простым, но очень важным для светлого будущего людей, рождённых под этим воздушным знаком зодиака.

Принимайте важные решения, не откладывайте дела в долгий ящик, куйте железо, пока горячо, и вообще делайте всё то, на что до этого не отваживались. Уже пора, иначе так и проведёте год в раздумьях и сожалениях об упущенных возможностях Елена Нолари Астролог

Гороскоп на февраль 2023-го для знака зодиака Рак

Ракам в феврале 2023-го лучше сосредоточиться на восполнении физических и моральных ресурсов — они ещё понадобятся. Фото © Freepik / Allexxandar

Для большинства Раков наступающий месяц может стать своеобразным подготовительным периодом к важным свершениям. В феврале 2023 года этим представителям водной стихии не стоит спешить. Лучше сосредоточиться на восполнении ресурсов — как физических, так и моральных, они ещё понадобятся. Астролог посоветовала больше гулять, проводить время с друзьями, ведь совсем скоро станет не до того — события начнут развиваться, и Раки окажутся в самом их эпицентре. Чтобы из всего надвигающегося извлечь пользу, нужно накопить определённый запас прочности.

Астрологический прогноз на февраль 2023 года для знака зодиака Лев

Львам в феврале 2023-го нужно двигаться вперёд — к новым горизонтам. Фото © Freepik / Allexxandar

Движение и ещё раз движение — и только вперёд, под таким девизом пройдёт февраль 2023 года у большинства носителей знака зодиака Лев. Медленно, но верно проблемы и преграды покидают жизнь этих представителей стихии Огня. Значит, пора расправить плечи и постепенно продвигаться к поставленным целям.

Если уж родились царём зверей, за корону надо бороться, иначе трон другие займут. Поэтому, Львы, настройтесь на работу — и вперёд, к новым горизонтам! Елена Нолари Астролог

Дева: гороскоп на февраль 2023-го

Девам в феврале 2023-го стоит заняться улучшением материального положения, а ещё построением прочных отношений. Фото © Freepik / Allexxandar

Серьёзных встрясок и перемен в ближайшие пару месяцев в жизни Дев не предвидится. Всё идёт своим чередом, поэтому можно уделить время и внимание построению прочных отношений, если их ещё нет, и постепенному улучшению материального положения. Февраль 2023-го — самое время начать или меньше тратить, или больше зарабатывать.

Прогноз на февраль 2023 года для Весов

Весам в феврале 2023-го не стоит особо надеяться на окружающих, сейчас, как, впрочем, и обычно, важно верить в собственные силы и рассчитывать только на себя. Фото © Freepik / Allexxandar

Весы, наступает пора решительных действий и больших начинаний! Февраль 2023 года подарит этим людям воздушной стихии массу шансов для успешного воплощения грандиозных планов и идей. Главное — не особо надеяться на окружающих. Рождённые под этим знаком зодиака всегда сами куют своё счастье, в феврале эта ситуацию не изменится — больше веры в себя, и всё получится.

Гороскоп для знака зодиака Скорпион на февраль 2023-го

Скорпионам в феврале 2023-го звёзды советуют заняться делами, которые давно откладывали. Фото © Freepik / Allexxandar

В феврале 2023 года Скорпионам стоит немного замедлиться и уделить внимание близким людям, домашним делам. Как говорится, всех денег не заработаешь! Кстати, эти представители стихии Воды вполне могут рассчитывать, что часть этих самых не заработанных денег им просто подарят — на праздник или за красивые глаза.

Просто в водовороте интересных февральских событий не забудьте о том, что у вас дома есть дела, запланированные ещё в прошлом году. Да и близкие иногда начинают забывать, как вы выглядите Елена Нолари Астролог

Гороскоп на февраль 2023-го для знака зодиака Стрелец

В феврале Стрельцам не придётся скучать, а вот с марта жизнь начнётся куда более размеренная. Фото © Freepik / Allexxandar

Февраль для Стрельцов в буквальном смысле откроет год, возможно, с очень неожиданной стороны. Может быть, не все из происходящих событий были загаданы у новогодней ёлки под бой курантов, зато уж теперь точно скучать не придётся. Астролог Елена Нолари рекомендовала этим представителям стихии Огня провести ближайшие четыре недели так, чтобы в оставшиеся месяцы 2023-го вызывать у друзей удивление и восторг рассказами об этом времени. С марта жизнь будет гораздо более размеренной.

Козерог: гороскоп на февраль 2023-го

Козерогам в последний зимний месяц не стоит забывать о том, что работа и заработок — не слова-синонимы. Фото © Freepik / Allexxandar

Козероги вновь будут сосредоточены на материальном успехе. В феврале 2023 года тема денег и расширения профессиональных возможностей окажется во главе угла у этих представителей стихии Земли.

Что ж, главное — не переусердствуйте! Помните, что работать и зарабатывать — слова не синонимичные. Отдых полезен, а отдых с близкими полезен вдвойне Елена Нолари Астролог

Астропрогноз на февраль 2023-го для знака зодиака Водолей

Водолеям в феврале 2023-го нужно брать инициативу в свои руки и начать реализовывать то, что было давно задумано. Фото © Freepik / Allexxandar

У многих Водолеев февраль 2023 года пройдёт на продуктивной и успешной волне. Сейчас самое время взять инициативу в собственные руки, общаться, решать важные вопросы и делать смелые шаги к поставленным целям. Звёзды благоволят этим представителям стихии Воздуха, так что пора реализовать давно задуманное и вообще делать решительные шаги на пути к мечтам.

Астропрогноз на февраль 2023 года для знака зодиака Рыбы

Рыбам в феврале 2023-го стоит уделить внимание здоровью. Важные дела можно отложить до лучших времён. Фото © Freepik / Allexxandar

Рождённым под знаком зодиака Рыбы в феврале 2023 года стоит помнить: последний месяц зимы не подходит для каких-либо рывков. Его нужно постараться провести размеренно и спокойно. Это время, когда следует заботиться о здоровье. Можно взять небольшой перерыв на отдых, в противном случае есть риск заработать головную боль от валящихся со всех сторон заданий.