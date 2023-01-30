Женщин с этими именами в феврале 2023-го ждёт фантастическая прибыль
Возможность достойно заработать в последний месяц зимы откроется активным, коммуникабельным, пронырливым людям. Обладательницам каких имён повезёт по-крупному, Лайфу раскрыл астролог Андрей Харрис.
Обложка © Shutterstock
За прибыль в феврале 2023 года будут отвечать Меркурий и Венера — таковы предсказания в оккультных таблицах, составленных нашими предками. Планета Меркурий — покровительница интеллекта и связей — даст активным, пронырливым и коммуникабельным людям возможность заработать. Прибыльным в последний зимний месяц окажется бизнес, построенный личными силами и умом. Особый успех ждёт посредников и риелторов.
Как среди множества людей выделить особых везунчиков? Нужно обратиться к астрологии. Меркурию ближе всех два знака зодиака — Близнецы и Дева. А значит, имена, в которых сильна энергия этой планеты и знака зодиака, будут в гарантированном плюсе по прибыли, заявил Лайфу астролог и экстрасенс Андрей Харрис.
Анна, Елизавета, Кристина, Есения входят в топ-5 самых везучих по прибыли женщин февраля. Но не только им суждено получить бонусы от Вселенной
Вторым помощником радостей земных станет Венера — планета роскоши, красоты и наслаждения. Она преподнесёт подарки судьбы своим подопечным. Причём зачастую это будет происходить само собой, без особых усилий. У Венеры особая связь со знаками зодиака Телец и Весы. А значит, носительницы имён, в которых сойдутся все эти принципы, дополнят наш топ обладательниц прибыли февраля. Счастливицы, к кому деньги будут течь рекой, — Маргарита, Александра, Сабина, Зоя и Илона.