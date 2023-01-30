10 фото очаровательных питомцев, глядя на которых забываешь, что они родились слепыми

"Знакомьтесь с Дмитрием, нашим слепым найдёнышем", — CreativeMidnight6.

Фото © Reddit / CreativeMidnight6

"Привет! Хоть я на 90% слепой, обожаю улыбаться", — ttldurp42.

Фото © Reddit / ttldurp42

"Сегодня я встретила слепую кошку!" — Fern_Fox.

Фото © Reddit / Fern_Fox

"Сегодня нашему имениннику исполнился 21 год. Его завёл ещё мой дедушка. Он слеп на один глаз, но всё ещё полон сил", — IggyTheSenpai.

Фото © Reddit / IggyTheSenpai

"У моей подруги кошка слепая, и вы только посмотрите на эти глаза!" — DemonreachDaycare.

Фото © Reddit / DemonreachDaycare

"Глухой и частично слепой пёс пытается приласкать приёмного котенка", — celestial_catbird.

Фото © Reddit / celestial_catbird

"Наша Мэгги прекрасно знает, как общаться со всеми, пусть она и слепая... и глухая", — asdishallae.

Фото © Reddit / asdishallae

"Мой слепой пёс на днях встретил другую слепую собаку. Я бы сказал, он поражён", — radler470.

Фото © Reddit / radler470 / Rose Adler

"У этой слепой собаки есть собственная собака-поводырь, и они идеально подходят друг другу", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Да, он слепой, но это не мешает ему клянчить вкусняшки со стола", — SonictheManhog.