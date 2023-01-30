"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 13:35

10 фото очаровательных питомцев, глядя на которых забываешь, что они родились слепыми

Собакам и кошкам из подборки ниже не сказать, что повезло. Они слепые, и то, что они нашли любящий дом, — настоящее чудо. Впрочем, посмотрев на этих хвостатых, можно прекрасно понять их хозяев.

"Знакомьтесь с Дмитрием, нашим слепым найдёнышем", — CreativeMidnight6.

Фото © Reddit / CreativeMidnight6

Фото © Reddit / CreativeMidnight6

"Привет! Хоть я на 90% слепой, обожаю улыбаться", — ttldurp42.

Фото © Reddit / ttldurp42

Фото © Reddit / ttldurp42

"Сегодня я встретила слепую кошку!" Fern_Fox.

Фото © Reddit / Fern_Fox

Фото © Reddit / Fern_Fox

"Сегодня нашему имениннику исполнился 21 год. Его завёл ещё мой дедушка. Он слеп на один глаз, но всё ещё полон сил", — IggyTheSenpai.

Фото © Reddit / IggyTheSenpai

Фото © Reddit / IggyTheSenpai

"У моей подруги кошка слепая, и вы только посмотрите на эти глаза!" DemonreachDaycare.

Фото © Reddit / DemonreachDaycare

Фото © Reddit / DemonreachDaycare

"Глухой и частично слепой пёс пытается приласкать приёмного котенка", — celestial_catbird.

Фото © Reddit / celestial_catbird

Фото © Reddit / celestial_catbird

"Наша Мэгги прекрасно знает, как общаться со всеми, пусть она и слепая... и глухая", — asdishallae.

Фото © Reddit / asdishallae

Фото © Reddit / asdishallae

"Мой слепой пёс на днях встретил другую слепую собаку. Я бы сказал, он поражён", — radler470.

Фото © Reddit / radler470 / Rose Adler

Фото © Reddit / radler470 / Rose Adler

"У этой слепой собаки есть собственная собака-поводырь, и они идеально подходят друг другу", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Да, он слепой, но это не мешает ему клянчить вкусняшки со стола", — SonictheManhog.

Фото © Reddit / SonictheManhog

Фото © Reddit / SonictheManhog

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

Обложка ©

Reddit / ttldurp42, DemonreachDaycare

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров